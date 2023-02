L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League contro il Porto.



IL PORTO - "Sappiamo che importanza hanno questi ottavi di finale. Mi vengono in mente le due partite dell'anno scorso col Real e col Liverpool o quelle con Bayern e Barcellona di quest'anno. Sono gare internazionali molto impegnative, in appuntamenti di questo livello servirà la testa. Dovremo uscire da squadra dalle difficoltà".



CONCEICAO - "Sergio lo rivedo con molto piacere, è stato un ottimo compagno di squadra con cui ho condiviso vittorie alla Lazio. E' un ottimo allenatore, sta facendo grandissime cose. Gioca un calcio fisico e tecnico, il Porto è fortissimo e viene da dieci vittorie di fila. Ha giocatori di qualità, hanno un paio di giocatori in dubbio come noi o qualsiasi squadra ma indipendentemente da chi gioca Sergio è stato bravissimo a dare grande organizzazione alla squadra. Siamo due allenatori abbastanza giovani. Io l'ho incontrato a Roma un anno e mezzo fa, ci siamo salutati e sentiti. Lo rivedo con grande piacere. Poi per le scelte professionali deciderà nel modo migliore. Sta facendo benissimo da tanto tempo"



PORTO CONTRO LE ITALIANE - "180 minuti, sappiamo che questo è il primo round e lo giochiamo a casa nostra. Vogliamo fare una gara di corsa e determinazione, abbiamo di fronte un avversario di grande valore e che contro le italiane ha fatto sempre benissimo. Abbiamo visto contro il Milan, contro la Lazio, anche contro la Juve. Speriamo di far meglio e invertire la tendenza".



TERZA VOLTA - "Sono partite internazionali e chiaramente un ottavo è diverso dai gironi perché qui c'è solo andata e ritorno. Sappiamo della difficoltà oggettiva che troveremo nell'avversario che è abituato a fare queste partite. Quando due anni fa l'ha vinta il Chelsea il Porto vinse a Londra. Viene da 10 vittorie consecutive, ma troverà un'Inter che sta bene ed è in salute"



DZEKO-LUKAKU-LAUTARO - "Non ho ancora scelto, ci sono dei dubbi e giornalmente devo fare delle scelte. Devo cercare di fare il meglio per il bene dell'Inter".



INTER FAVORITA? - "Per quanto riguarda favorite e pronostici non sono bravissimo. Loro sono di assoluto valore e li rispettiamo molto. Loro riescono sempre o quasi di arrivare a giocare la fase finale. Loro hanno tanta qualità anche se sono molto organizzati. Hanno esterni d'attacco importanti un attaccante che è il migliore per assist della Champions"

Anche l'anno scorso l'ottavo di finale col Liverpool è stata una grandissima palestra. L'Inter non arrivava agli ottavi da tanti anni e c'è qualche rammarico soprattutto nella gara d'andata. Determinate partite ti fanno crescere in tutte le componenti. Siamo in fiducia e in buona condizione."Non devo mettere nessun punto. Io spero nella crescita della squadra sempre. Il nostro percorso è stato incredibile perché sulla carta Barcellona e Bayern erano squadre che tutti volevamo evitare. Siamo lì, l'abbiamo voluto con tutte le nostre forze e abbiamo le nostre chance""Ci saranno diverse fasi della partita. Il Porto in determinati momenti della partita ti viene a prendere, in altre ti aspetta di più. Dobbiamo avere una strategia ben chiara in testa""Il miglioramento deve essere continuo perché il lavoro va avanti nel tempo e bisogna migliorarsi quotidianamente. I ragazzi mi hanno sempre dato una grandissima disponibilità e ci siamo già tolti grandi soddisfazioni. Non ho dubbi, qui c'è ambizione""La partita di domani ci servirà tantissimo, oltre al cuore, la testa. È lì che si fa la differenza. Ci saranno delle difficoltà e dovremo superarle tutti insieme. Serve un grandissimo lavoro di squadra""Sappiamo che siamo carenti nel dribbling. La statistica la conosciamo, la guardiamo e cerchiamo di lavorarci"."Entrambi fisicamente stanno molto bene. Stanno recuperando. Brozo è stato fuori tantissimo, adesso sta alzando il suo minutaggio e con l'Udinese ha fatto 65 minuti nel migliore dei modi. Lukaku ha più partite nelle gambe, sta migliorando e ci sta mettendo tantissimo impegno. Poi per entrambi vale il discorso di prima. Chi non parte dall'inizio sarà fondamentale a gara in corso perché in queste partite contano i 95 minuti".