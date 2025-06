Italia, Buffon saluta Spalletti: “Grazie per la passione nel momento delicato”

A pochi giorni dalla fine dell’esperienza di, è arrivato il saluto pubblico di. Il capo delegazione degli Azzurri ha scelto di affidare il suo messaggio a Instagram, dove ha espresso riconoscenza verso l’ex Commissario tecnico, sottolineando l’importanza del suo lavoro in un periodo complesso per il calcio italiano.- L’ex portiere ha voluto evitare reazioni dettate dall’emotività, prendendosi qualche giorno per riflettere prima di scrivere: “Caro Luciano, ho scelto di aspettare qualche giorno per evitare di scrivere a caldo, ma ci tenevo a ringraziarti pubblicamente e personalmente per il tuo lavoro in questi anni alla guida della Nazionale”.Il messaggio continua con parole cariche di rispetto e gratitudine, evidenziando l’approccio di Spalletti nel suo incarico: “Hai affrontato questa sfida con passione, competenza e grande senso di responsabilità, in un momento delicato per il calcio italiano. Senza mai perdere di vista la tua visione e l’umanità che ti ha da sempre accompagnato”.Buffon ha poi ricordato i momenti condivisi, tra difficoltà e soddisfazioni, ribadendo il valore della maglia azzurra: “Abbiamo condiviso momenti belli e altri più difficili, ma sempre con il massimo rispetto e la consapevolezza di essere al servizio di una missione che va oltre il campo”. Il messaggio si conclude con un augurio: “Un grande in bocca al lupo per il tuo futuro, umano e professionale”.La fine del mandato di Spalletti si è ufficializzata dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia, che ha complicato il percorso di qualificazione al Mondiale del 2026, La sconfitta ha anticipato una decisione già nell’aria, e ha portato alla nomina di Rino Gattuso come nuovo Commissario tecnico, incaricato ora di guidare l’Italia verso l’obiettivo mondiale.Spalletti, alla guida della Nazionale da settembre 2023, ha lasciato l’incarico il 10 giugno 2025, all’indomani della vittoria contro la Moldavia, ma il suo destino era già segnato dopo il K.O. con la Norvegia, avvenuto tre giorni prima. Durante i suoi quasi due anni alla guida della Nazionale, ha condotto l’Italia anche nell’Europeo 2024, conclusosi con l’eliminazione agli ottavi di finale per mano della Svizzera.