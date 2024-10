Italia, Dimarco incanta col sinistro: "Non faccio paragoni, nemmeno con Calhanoglu"

Getty Images

Federico, esterno dell'Inter e della Nazionale italiana, ha parlato alla Rai dopo il 2-2 maturato contro il Belgio:"Il calcio è così, si vive di episodi. Siamo stati sfortunati su quell’episodio, difendere 60 minuti con il Belgio non era facile e ci teniamo il pareggio che è un risultato importante”.- “Abbiamo fatto una grande partita, fino all’espulsione ma anche dopo. Ho visto disponibilità da parte di tutti, questo è lo spirito che ci deve portare avanti”.“Penso che sia una cosa che faccia bene, in tanti non giochiamo insieme. E’ bene conoscersi, siamo contenti di come stiamo lavorando e cerchiamo di fare quello che ci chiede il mister”.

“No, in Champions due anni fa ne ho fatto uno simile col Barcellona. Non faccio paragoni con nessuno, nemmeno con Roberto Carlos”.- “Siamo ripartiti alla grande dopo un brutto Europeo. Cerchiamo di muoverci sempre nel modo giusto per creare spazio al compagno e si è visto, sia oggi che nelle due gare precedenti”.- “Il mister ci chiede delle cose, cerchiamo di metterle in campo e nel primo tempo si è visto. Dobbiamo continuare così”.