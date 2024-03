Italia, Donnarumma: 'Venezuela ed Ecuador per arrivare preparati. Pronti a qualsiasi modulo'

Redazione CM

Gigio Donnarumma, portiere e capitano della Nazionale italiana, ha parlato ai canali ufficiali azzurri in vista delle due gare contro Venezuela ed Ecuador nella sosta:



"Affrontiamo due squadre sudamericane, dure, che allargheranno il nostro bagaglio. C'è tanto orgoglio nel venire qua dove ci sono 20 milioni di Italiani, il loro affetto ci fa piacere e cercheremo di renderli orgogliosi. Sinner? Lo conosco da un po', è un mio caro amico e ci sentiamo sempre. Per lo sport italiano è un esempio, con la sua mentalità, voglia di vincere".



Poi a Sky: "Dobbiamo preparare l'Europeo in maniera seria, tutte le partite sono importanti. Prendere seriamente queste partite ci farà arrivare all'Europeo pronti, sono due partite importanti da preparare bene. Qualsiasi modulo adotteremo, decide il mister, ci faremo trovare pronti. Se ci sarà bisogno possiamo giocare a tre, altrimenti giochiamo a quattro. Giocare con i piedi è fondamentale per il gioco di oggi, prepariamo ogni gara nel modo giusto per avere equilibrio e una maggiore possibilità di fare male all'avversario".