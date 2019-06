Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta nel recupero contro l'Australia: "Il tricolore? Me lo sono portata dietro, ci porterà bene. Siamo partite male, nel primo tempo abbiamo avuto paura. Nel secondo tempo, invece, abbiamo reagito, facendo quello che sappiamo fare. Le ragazze sono state fantastiche, contro un'Australia molto forte. Quando hai uno spirito così, è molto probabile vincere. Ringrazio tutti gli italiani, so che in tanti ci hanno guardato. Mi auguro che queste ragazze li abbiano fatti innamorare".