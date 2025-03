Italia-Germania: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

L'torna in campo nella: è sfida allanell'andata dei quarti di finale.Si accendono le luci a San Siro, la Nazionale diospita i tedeschi dinella prima delle due sfide che mettono in palio le semifinali della competizione: il ritorno si giocherà domenica 23 marzo al Signal Iduna Park di Dortmund.Il bilancio storico di questa rivalità al momento sorride agli Azzurri: 16 vittorie contro le 10 della Germania, completano 15 pareggi.La vincente di questo doppio confronto in semifinale se la vedrà con una tra Portogallo e Danimarca.

Tutte le informazioni su Italia-Germania:: Italia-Germania: giovedì 20 marzo 2025: 20.45: Rai 1: RaiPlay: Donnarumma; Buongiorno, Bastoni, Calafiori; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Cambiaso; Raspadori; Retegui.. Spalletti: Nubel; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstadt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Undav.. Nagelsmann.- Il ct Spalletti è sempre più orientato a puntare su Raspadori alle spalle di una punta, più Retegui di Kean. Ballottaggio tra Ricci e Frattesi in mezzo al campo, spazio a Di Lorenzo e a Cambiaso sulle fasce.

Nagelsmann risponde con Andrich e Goretzka in mezzo con Sané, Musiala e Adeyemi alle spalle di Undav.- La sfida tra Italia e Germania sarà visibile in diretta, in esclusiva e in chiaro sulla Rai, che detiene i diritti delle partite delle nazionali azzurre: il canale di riferimento sarà Rai 1.- Italia-Germania sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita grazie a RaiPlay: basterà scaricare l'app su una moderna tv o su qualunque dispositivo mobile (tablet, smartphone) oppure accedere al sito ufficiale.

- La telecronaca della partita è affidata ad Alberto Rimedio, al suo fianco Lele Adani nel ruolo di seconda voce.