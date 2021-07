Prestigio, ma non solo. La finale di Euro2020 raggiunta dall'Italia ieri sera, con la semifinale vinta ai rigori contro la Spagna, fa arricchire anche la Figc. La Uefa distribuirà 331 milioni di euro alle nazionali, con l'Italia che ha incassato 9,25 milioni per la qualificazione, più un milione a vittoria nella fase a gironi, mentre il passaggio agli ottavi ha garantito 1,5 milioni. Dai quarti, la cifra si alza, visto che il pass per la sfida col Belgio è valso 2,5 milioni di euro.



L'accesso in semifinale ha garantito altri 4 milioni di euro, mentre per la finale ne sono previsti altri 5. In totale, quindi, sono stati incassati 25,25 milioni di euro, che, in caso di vittoria della finale, possono arrivare a 28,25. Anche i giocatori si arricchiscono, visto che il raggiungimento della finale ha dato loro 200mila euro lordi a testa. In caso di vittoria a Wembley in finale si potrà arrivare a 250mila.