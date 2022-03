del Nord (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una partita valevole per le qualificazioni al. Si tratta di una gara secca: in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si disputeranno i tempi supplementari e poi eventualmente si andrà ai calci di rigore. In palio c'è il pass per la, che si gioca stasera in contemporanea.Si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo davanti a oltre 30mila spettatori con la capienza al 100% per la prima volta in Italia dopo lo scoppio della pandemia coronavirus. Mancini non ha convocato gli attaccanti Belotti, Scamacca e Zaniolo, così punta sul tridente con Berardi e Insigne ai lati di Immobile. A centrocampo Barella e Verratti affiancano il regista Jorginho. In difesa, davanti a Donnarumma, la coppia centrale è composta da Mancini e Bastoni con Florenzi ed Emerson Palmieri terzini.ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. CT Mancini.MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Nikolov, Ademi, Bardhi, Churlinov, M. Ristovski, Trajkovski. CT Milevski.