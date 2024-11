Italia seconda nel gruppo di Nations League: cosa cambia per le qualificazioni ai Mondiali 2026

AFP via Getty Images

Pan per focaccia. A San Siro(12 gol fatti e 6 subiti) rispetto agli Azzurri (13 fatti e 8 subiti).- La Nazionale del ct Spalletti si qualifica come seconda ai quarti di finale in Nations League e al sorteggio (in programma alle ore 12 di venerdì 22 novembre a Nyon in Svizzera) pescheràgiocando l'andata in casa e il ritorno in trasferta tra il 20 e il 23 marzo 2025. Chi passa il turno va prima in semifinale (4 o 5 giugno 2025) e poi in finale per il terzo/quarto o primo/secondo posto domenica 8 giugno 2025.

- La Nations League è legata anche ai Mondiali 2026. Arrivando secondi nel girone e quindi tra le prime 8 in Nations League,in programma il prossimo 13 dicembre a Zurigo. In base al risultato nei quarti di finale si vedrà se gli Azzurri verranno inseriti in un gruppo da 4 o da 5 squadre.- In ogni caso. Infatti l'Europa porterà alla prossima Coppa del Mondo 16 squadre: le 12 vincitrici dei gironi più altre 4 squadre grazie agli spareggi. Ai quali parteciperanno altre 16 nazionali: le 12 seconde classificate nei gironi e le quattro migliori vincitrici dei gironi in Nations League che non concludono nei primi due posti la fase a gironi delle qualificazioni. Queste 16 squadre che accederanno agli spareggi verranno sorteggiate in quattro percorsi da quattro nazionali ciascuno con semifinale e finale.