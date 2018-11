Ultima amichevole dopo le fatiche di, ultimo impegno del 2018 per l'gli Azzurri affrontano glialla Luminus Arena di Genk in Belgio. Senza diversi giocatori restituiti ai rispettivi club, da Chiellini, Florenzi e Jorginho fino a Insigne e Immobile, il ct Roberto Mancini ha modo di sperimentare contro la formazione americana., bilancio che sorride agli Azzurri con: questa è arrivata nell'ultimo confronto, in amichevole a Genova nel febbraio del 2012 (0-1 gol di Dempsey), mentre il pareggio è arrivato nella fase a gironi dei Mondiali 2006, vinti proprio dall'Italia (1-1, Gilardino e autorete Zaccardo). Mancini prova a vincere la terza partita alla sua nona panchina da ct, provando a sfatare il problema del gol: solo una volta infatti l'Italia ha segnato più di una rete nella stessa partita, contro l'Arabia Saudita al debutto.: Sirigu; De Sciglio, Bonucci, Acerbi, Emerson; Verratti, Barella, Sensi; Berardi, Lasagna, Chiesa.: Horvath; Cannon, Carter-Vickers, Zimmerman, Long, Moore; Delgado, Adams, Acosta; Pulisic, Sargent.33' - Pericolo per gli Azzurri: Wood controlla in area dopo una mischia e calcia, pallone a lato alla sinistra di Sirigu.31' - Doppio cambio: nell'Italia fuori Barella per Gagliardini, negli Stati Uniti Villafana prende il posto di Cannon.27' - Lasagna sciupa ancora a tu per tu con Horvath, l'arbitro poi ferma per fuorigioco.25' - Grifo sfiora il gol: conclusione a giro dal limite, Horvath vola e la toglie dall'incrocio dei pali.24' - Manca un secondo giallo a Cannon, l'Italia si arrabbia.18' - Sirigu salva l'Italia! Intervento provvidenziale su Zimmerman che aveva colpito da distanza ravvicinata.17' - Triplo cambio: negli USA fuori Delgado e Sargent dentro Trapp e Wood, nell'Italia Mancini sostituisce Berardi con Moise Kean, primo giocatore nato nel 2000 a vestire la maglia della Nazionale.14' - Altra occasione clamorosa per l'Italia: Lasagna scatta sul filo del fuorigioco sul lancio d'esterno di Bonucci, ma a tu per tu con Horvath la punta dell'Udinese si fa ipnotizzare dal portiere statunitense.13' - Fallo tattico di Sensi su Sargent: giallo per lui.5' - Ancora Italia vicina al gol! Cross di Grifo, neo entrato in questa ripresa, pesca subito Marco Verratti che schiaccia a lato di poco. Decimo tentativo azzurro, senza successo.4' - Verratti cade in area di rigore dopo un contrasto con Zimmerman, l'arbitro non segnala il rigore così come il Var. Si prosegue.1' - Al via la ripresa con un cambio nell'Italia: fuori Chiesa, Mancini fa debuttare Grifo con la maglia numero 10.Finsce il primo tempo, squadre negli spogliatoi sullo 0-045' - Acosta è il terzo ammonito del match, Cakir punisce l'intervento in ritardo su Verratti.44' - Italia vicina al gol: punizione velenosa dalla sinistra di Verratti, il pallone attraversa area ma trova un reattivo Horvath sulla linea di porta a respingerlo.43' - Seconda ammonizione, questa volta per gli USA: giallo a Moore per un fallo in ritardo su Barella.42' - Provano a farsi vedere gli Stati Uniti: lancio lungo verso Sargent, Sirigu capisce tutto ed esce in anticipo.39' - Che occasione per Berardi: l'attaccante azzurro si libera al limite e calcia con il sinistro, Horvath devia la conclusione in corner.38' - Ancora Italia in avanti: Chiesa crossa dalla destra, Lasagna manca l'aggancio al centro dell'area e anche Berardi non arriva sul pallone all'altezza del secondo palo.32' - Berardi steso sul lato corto dell'area, buona punizione per l'Italia: lo stesso Berardi prova la conclusione, alta sopra la traversa.26' - Verratti prova a sorprendere la difesa statunitense con un lancio dalla trequarti, leggermente lungo per Chiesa.19' - Primo cartellino giallo del match: duro intervento di De Sciglio su Delgado, Cakir non ha dubbi e ammonisce il terzino.18' - Che occasione sprecata da Bonucci! Punizione dalla trequarti di Sensi, il pallone arriva al capitano azzurro che però non aggancia il pallone davanti a Horvath, reattivo a respingere e ad anticipare poi Chiesa.16' - Di nuovo Berardi: aggancio di petto sul lancio di Sensi, ma al momento della conclusione chiude bene in corner Carter-Vickers.15' - Ci prova Berardi: cross dalla destra, l'attaccante stacca di testa ma il pallone si spegne sul fondo.9' - Ancora Chiesa: il giocatore della Fiorentina raccoglie al limite dell'area e calcia, pallone a lato.3' - Occasione per l'Italia: Chiesa viene innescato bene in area, ma Horvath è bravo nell'uscita bassa a chiudere l'attaccante azzurro.