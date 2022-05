, concludendo un percorso che ha portato gli Azzurrini di Massimiliano Favo a chiudere con quattro vittorie in quattro partite, con 12 gol segnati complessivamente e solo tre subiti. L'Italia ha condotto il match sin dalle prime battute: dopo diverse occasioni create,(Inter), bravo a risolvere con una girata di destro una mischia in area su cross basso di Colombo. A salvare la porta di Vannucchi, pochi istanti dopo, ci ha pensato la traversa, che ha rispedito in campo la conclusione ravvicinata di Panos. Nella ripresa, prima occasione azzurra per Maiorana, con il tiro bloccato da Obdrzalek; dall'altra parte, attento Vannucchi a bloccare in due tempi il tentativo di Nechvatal.(Fiorentina), bravo a ribadire in rete una corta respinta di Obdrzalek su una conclusione di sinistro di Liberali.(Fiorentina), che ha battuto per la terza volta Obdrzalek.Il percorso è ancora lungo, ma avere la possibilità di capire che ci sono del talento, della predisposizione al sacrificio e la voglia di indossare la maglia azzurra sono importantissime basi di partenza. Tutta la struttura, dal primo all'ultimo componente, ha lavorato nel verso giusto. Questo è un percorso che porterà alla formazione della prossima Nazionale Under 16, a quella che giocherà l'Europeo Under 17 e così via. Il futuro ci può riservare delle soddisfazioni, così come inevitabilmente ci saranno momenti di difficoltà: in questa settimana ho però visto nei ragazzi la voglia di confrontarsi in campo internazionale con personalità, dominando il gioco e giocando con aggressività. Aspetti determinanti per i quali lavoriamo quotidianamente".Girone A25 aprile: Inghilterra-Cile 5-026 aprile: Cile-ITALIA 0-327 aprile: ITALIA-Inghilterra 4-2Classifica: ITALIA 6; Inghilterra 3; Cile 0.Semifinali (29 aprile)Italia-Usa 2-1Repubblica Ceca-Portogallo 1-0Finale (1° maggio)Italia-Repubblica Ceca 3-0