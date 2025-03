Italia Under 21-Danimarca Under 21: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

è una gara amichevole che si gioca lunedì 24 marzo 2025 con calcio d'inizio alle ore 18:15 allo Stadio Tombolato di Cittadella.Tutte le informazioni su Italia Under 21-Danimarca Under 21: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.Partita: Italia U21-Danimarca U21Data: lunedì 24 marzo 2025Orario: 18:15Canale tv: Rai 2Streaming: RaiPlay(4-3-1-2): Desplaches; Palestra, Coppola, Pirola, Turicchia; Fabbian, Miretti, Ndour; Baldanzi; Koleosho, Esposito. CT. Nunziata.

- La sfida tra Italia U21 e Danimarca U21 è visibile in diretta, in esclusiva e in chiaro sulla Rai, che detiene i diritti delle partite delle nazionali azzurre: il canale di riferimento è Rai 2.- Italia U21-Danimarca U21 è disponibile anche in diretta streaming gratuita grazie a RaiPlay: basterà scaricare l'app su una moderna tv o su qualunque dispositivo mobile (tablet, smartphone) oppure accedere al sito ufficiale.