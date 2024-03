Italia-Venezuela: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Redazione CM

Tornano gli impegni dell'Italia, che dopo aver conquistato il pass per l'Europeo di giugno e luglio in Germania, è di scena negli Stati Uniti con due test amichevoli contro due nazionali del Sud America. Gli Azzurri sfideranno giovedì alle 22 ore italiane il Venezuela, al 'Chase Stadium' di Fort Lauderdale, mentre domenica 24 marzo l'avversario sarà l'Ecuador (ore 21 italiane, 16 locali, alla "Red Bull Arena" a Harrison in New Jersey, casa dei New York Red Bulls).



ITALIA VENEZUELA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING



Partita: Italia-Venezuela



Data: giovedì 21 marzo 2024



Orario: ore 22 (ora italiana)



Canale TV: Rai 1



Streaming: Rai Play



DOVE VEDERE ITALIA-VENEZUELA IN TV - Il match amichevole tra Venezuela e Italia sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro dalla Rai sul canale Rai 1. Sarà possibile seguirlo in streaming su RaiPlay, tramite l'app oppure collegandosi da browser al sito ufficiale.



TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.



LE ULTIME DAI CAMPI - Spalletti farà esperimenti, tecnici e tattici, non è da escludere un'Italia con la difesa a 3. L'idea è quella di avere una squadra 'sorprendente'. In attacco, con Scamacca escluso dalla lista dei convocati, spazio a Retegui, alla seconda chiamata con il commissario tecnico azzurro. Il Bocha Batista potrebbe lanciare Kervin Andrade, trequartista classe 2005 del Fortaleza, in Brasile.





LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-VENEZUELA



VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro; Rincon, Martinez; Machis, Otero, Savarino; Rondon.



ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Mancini, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui.