"In che campionato mi piacerebbe giocare? Innanzitutto dove mi vogliono. Ho già giocato in tutti i campionati, mi manca l'Italia., però non so cosa succederà in futuro. Ho giocato in Portogallo, Spagna, Francia, Germania, qui in Inghilterra...Sarebbe un record, non so quanti giocatori lo hanno fatto, credo pochi"., sul suo canale Twitch, ha infiammato una buona parte della tifoseria delche sogna il suo arrivo in rossonero.Rodriguez non rientra nei piani diper il suo, una decisone che è stata comunicata dall’allenatore al nazionale colombiano qualche giorno fa. Adesso il suo agentesta cercando la migliore soluzione possibile per uno dei trequartisti più forti in circolazione. Lo avevo proposto al Milan nell’ambito di un possibile scambio conma, al momento, questo tipo di operazione non ha trovato particolari aperture ne dal club rossonero che dal giovane talento portoghese. James però resta un’opzione interessante per Maldini e Massara, specialmente se nei prossimi giorni non dovessero segnali incoraggianti per Vlasic e Ziyech.