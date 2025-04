Jeep e Visit Detroit come sponsor della Juventus? Cosa sappiamo e quanto possono incassare i bianconeri

AFP via Getty Images

Una nuova strada, una nuova traccia. La Juve adesso stringe per lo sponsor di maglia, perché l'obiettivo è sempre stato metterlo in mostra per il Mondiale per Club. Come raccontato da SportBusiness, la società bianconera è in trattativa con il marchio Jeep, società che fa parte del gruppo Stellantis (di cui l’azionista di maggioranza è Exor, la holding degli Agnelli-Elkann) ed ex sponsor di maglia degli anni d'oro. Con una novità: la new entry sarebbe rappresentata da Visit Detroit, ente turistico che potrebbe

La Juventus sarebbe così in trattativa per un doppio accordo che porterebbe a due marchi sulla propria maglia in vista del Mondiale. Ma di cosa si tratta? Si tratta di un’organizzazione indipendente, senza scopo di lucro, con l'idea di sviluppo economico e che riceve finanziamenti da diverse fonti, tra cui gli hotel di, oltre a delle quote associative provenienti dalla comunità imprenditoriale, dal settore privato e da organizzazioni commerciali e di servizi. Come raccontato da Calcio&Finanza, di fatto, uomini d'affari e turisti. Perfetto claim per il Mondiale.

- A quanto si potrebbe arrivare?Semplicemente, sono altri tempi. Sia per i bianconeri, sia per l'automotive. I due sponsor potrebbero arrivare a poco più della metà, ma unendo i fondi e dunque mostrandosi entrambi sulla maglia. Qui sorge il primo dei tre impedimenti. Il numero uno: va stretto tutto entro un mese, perché l'accordo va trovato entro la fine del campionato per essere successivamente mostrato sulle divise bianconere.- Gli altri due ostacoli sono invece di natura politica.Il secondo problema riguarda invece quale sponsor possa apparire sulla maglia: da regolamento, c'è la possibilità di inserirne solo uno frontalmente.