L'attaccante dell'Atletico Madrid, Joao Felix, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il Premio per il Golden Boy. "Sono molto contento, ho fatto un grande anno al Benfica, poi con l'Atleti. È andato tutto bene. Abbiamo solamente parlato di quello che è successo nella partita, mi ha accolto bene, mi fa un sacco di complimenti, è davvero un bravo ragazzo e incredibilmente professionale. Per me CR7 è un mito, con il Portogallo e per quello che ha fatto nel mondo, ora è incredibile dividere lo spogliatoio con lui con la Nazionale. Le gare di Champions non hanno favoriti, sono le partite più difficili del mondo. Sarà complicato per noi, è chiaro. Vedermi in Italia? Il futuro non lo conosce nessuno. Mi piacerebbe giocare con Ronaldo in un club".