Maniche, ex centrocampista dell'Inter, dice la sua sul possibile approdo di Joao Mario al Benfica, dopo aver vinto il campionato con lo Sporting Lisbona: "È questa classe di cui il Benfica ha bisogno, che non aveva la scorsa stagione. E non dico solo Benfica. Anche il Porto avrebbe bisogno di un giocatore così. Capisco lo Sporting per un aspetto: ha in rosa dei giovani con tanta qualità che vogliono valorizzare. Joao Mario ha molte qualità e apprezza il calcio portoghese. Allo Sporting è spesso partito dalle fasce ed è venuto dentro il campo per supportare William e Adrien, per bilanciare il centrocampo" le parole rilasciate a Canal 11.