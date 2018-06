Daniele Rugani, difensore della Juventus e dell'Italia, è finito nel mirino della Lazio per il dopo de Vrij. Queste le parole di Davide Torchia, agente del centrale bianconero, a TuttoJuve.com: "Ieri sera l'ho visto molto bene con l'Italia, ha fatto tante verticalizzazioni e molti lanci per i suoi compagni. Ha dimostrato grande personalità e si è trovato alla perfezione con Romagnoli che conosce da anni. Per Daniele la stagione è stata molto positiva, ha giocato più di 1000 minuti stagionali e in campionato ha disputato 26 presenze di cui 25 da titolare. Questo è un aspetto che va sottolineato, perché nella Juventus c'è molta rotazione. Ho notato un bel miglioramento rispetto alla stagione precedente, ci sono i margini per poter far meglio il prossimo anno. Il futuro? La Juventus lo ha sempre ritenuto incedibile e non ha mai considerato di venderlo. Il club è molto soddisfatto, ha molta stima del ragazzo e non vuole assolutamente privarsi delle sue qualità calcistiche. Lazio? No, non è mai stato offerto a nessuna squadra. Se i bianconeri avessero voluto venderlo, in tre anni ci sono state diverse occasioni per poterlo fare".