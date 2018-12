Dopo la vittoria della sua Juventus sull'Inter, Massimilianoha parlato a Sky Sport: "I ragazzi hanno fatto una bella partita, l'Inter ci ha messo in difficoltà con le mezzali, faticavamo su di loro. Abbiamo perso tante palle e rischiato, poteva succedere di tutto. Nel secondo tempo, poi, ho messo il 4-4-2 con Mandzukic a sinistra, Dybala è cresciuto e siamo migliorati correndo in avanti e concedendo poco"."Perché l'ho messo a sinistra? Politano era vicino all'area, De Sciglio dava più protezione e loro erano più scoperti a destra.. A sinistra pecca nella postura, ma è migliorato e ci lavoreremo ancora"."Spettacolo?. Cancelo ha fatto una buona partita, Mandzukic ha segnato, Ronaldo ha lavorato molto. Anche Dybala ha fatto molto bene, poi ho messo Douglas Costa per portare palla."."Io guardo a chi vince e. È un giocatore pesante, che anche nelle giornate no sta dentro la partita con fisicità".A Rai Sport, poi, Allegri ha parlato di Cristiano Ronaldo: ". È stato bravo Mandzukic, che nella ripresa ha giocato da centrocampista".A JTV, poi, un'analisi sulla gara di Giorgio Chiellini: "Ha fatto una grande partita come tutti,".