Massimiliano Allegri, al canale Twitch della Juventus, ha parlato della formazione dei bianconeri verso la sfida di stanotte con il Real Madrid.



LE PAROLE DI ALLEGRI - "Contro il Real Madrid giocherà Perin in porta perché Tek ha un problemino all’adduttore. Devo valutare Cuadrado, poi ci saranno i debutti di Vlahovic e McKennie per mettere un po’ di minutaggio".



IL TOUR - "Sono stati otto giorni di ottimo lavoro, abbiamo l’ultima amichevole stasera poi rientreremo. Tutto procede per il meglio, dovremo farci trovare pronti per la prima di campionato".



DUE CAMPIONATI - "Quest’anno sarà una stagione strana, sono due campionati. Fino al Mondiale e nel 2023. Dal 28 di agosto avremo una partita ogni tre giorni, speriamo di esserci preparati bene".



BREMER - "Bremer si è inserito bene, è un ottimo difensore, ha grandi qualità. Tutti i nuovi acquisti si devono integrare all’interno del gruppo.



DI MARIA - "Quelli che sanno giocare a calcio come Angel è un piacere vederli, con la palla e senza palla. È diverso e riesce a fare cose diverse da tutti. Ruolo? È talmente bravo a capire lo sviluppo del gioco che dovremo essere bravi noi ad innescarlo al meglio".