Giovedì 4 luglio sarà il giorno del grande ritorno di Gigi Buffon. Ma potrebbe essere anche il primo vero giorno di lavoro di Maurizio Sarri alla Juve. Il neo-tecnico è atteso nelle prossime ore, le sue vacanze a intermittenza sono ormai finite e in vista del raduno della prossima settimana comincerà già a prendere confidenza con tutto l'ambiente della Continassa. Portandosi anche avanti con il lavoro di confronto: a Torino ci sono già diversi giocatori al lavoro per recuperare dagli infortuni, come Mattia Perin e Wojciech Szczesny, Marko Pjaca e quell'Aaron Ramsey che potrebbe anche convincere Sarri a tornare al trequartista. Ma alla Continassa c'è soprattuto Douglas Costa, subito inserito tra gli elementi di maggior talento su cui fondare la Juve da Sarri, uno di quelli con cui il tecnico ha dichiarato di volersi confrontare quanto prima. Non c'è stato bisogno di raggiungerlo in barca come fatto con sua maestà Cristiano Ronaldo, però sarà ugualmente un confronto chiave. E Douglas Costa intanto risponde su Instagram ai tifosi: “Da 1 a 10 quanta voglia ho di affrontare la stagione? 11!”.