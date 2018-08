Aperta la vendita dei biglietti per i Member della Juventus in vista della partita contro il Sassuolo all'Allianz Stadium. Tutti i dettagli in un comunicato del club:



"Dopo l’esordio con vittoria dello scorso weekend, è tempo di ritornare all’Allianz Stadium. Il prossimo appuntamento, dopo la pausa riservata agli impegni delle nazionali, sarà con il Sassuolo, in programma domenica 16 settembre alle 15:00 (data e orario da confermare).



Un appuntamento assolutamente da non perdere: la vendita dei biglietti riservata ai Member partirà oggi, mercoledì 29 agosto, alle ore 14:00.



Dalle 14:00 di mercoledì 29 agosto alle 23:59 di giovedì 30 agosto la fase sarà riservata solo ai J1897 members.



Dalle 10:00 di venerdì 31 agosto alle 23:59 di domenica 2 settembre sarà estesa anche ai Black & White members.



I J1897 e Black&White Members possono acquistare biglietti anche per i Junior Member chiamando il Fan Service Juventus (approfondimenti poi nella sezione biglietteria). I soci degli Official Fan Club possono fare riferimento allo Juventus Official Fan Club Center".