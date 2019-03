Cristian Ansaldi, laterale mancino del Torino, ex Atletico Madrid, parla a Marca in vista del ritorno degli ottavi di Champions League tra i Colchoneros e la Juve: "Non mi ha sorpreso il 2-0 dell'Atletico al Wanda Metropolitano, tuttavia può accadere di tutto. La Juve è una squadra molto forte in casa, è difficile fare un gol contro l'Atletico perché ha una grande difesa. Figuriamoci farne tre".