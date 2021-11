Adrien Rabiot avrebbe tutto il potenziale, come evidenziato dallo stesso Allegri, per essere un gran centrocampista di inserimento, con una certa presenza in zona gol. Anche in virtù del suo bel tiro da fuori area. Eppure in questa stagione sta evidenziando delle difficoltà evidenti, che stanno contribuendo (insieme al lauto stipendio da 7 milioni a stagione) a metterlo in vendita. Un dato eloquente arriva dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola: Rabiot ha effettuato un solo tiro in porta in 8 presenze in questa Serie A, è 71° nella classifica dei centrocampisti del nostro campionato. Più di lui, ad esempio, Haas, Kiyine o l'ex Juve Kastanos.