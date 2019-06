Sarri o non Sarri, la Juventus è destinata a cambiare in vista della prossima stagione. Non si tratterà verosimilmente della "rivoluzione" prospettata come necessaria dall'ex tecnico Massimiliano Allegri per infondere nuovi stimoli a un gruppo usurato dalle tante battaglie e bisognoso di nuovi stimoli per dare l'assalto al nono scudetto consecutivo e soprattutto alla Champions League. Ma qualche pezzo da novanta potrebbe essere effettivamente sacrificato, per esigenze di bilancio e di natura tattica. Oltre a Paulo Dybala, reduce da un'annata molto sofferta vissuta nel cono d'ombra di Cristiano Ronaldo e sempre al centro dei rumors su un possibile scambio con l'interista Icardi, secondo Sky Sport i principali indiziati verso una cessione solo Joao Cancelo e Mario Mandzukic.



SPUNTA TRIPPIER - Strana per certi versi la situazione dell'esterno portoghese classe '94, "soffiato" all'Inter dopo una buonissima stagione vissuta agli ordini di Spalletti ma incapace di ripetersi sugli stessi livelli con Allegri. Si è più volte parlato di un rapporto non idilliaco tra il giocatore e il tecnico livornese, ma è la stessa Juve a nutrire perplessità sull'adattabilità dell'ex Valencia al campionato italiano e dall'Inghilterra le offerte non mancherebbero. Manchester City e Manchester United sono in prima fila, il club bianconero confida di incassare non meno di 60 milioni di euro e avrebbe già individuato il potenziale sostituto nel terzino classe '90 Kieran Trippier, sul quale c'è anche il Napoli, ma il cui interesse è un po' scemato dopo l'operazione Di Lorenzo che impone di concentrarsi principalmente sulle uscite (Malcuit, Hysaj e Mario Rui). MANDZUKIC-DORTMUND - Attenzione poi anche alla situazione di Mario Mandzukic. Un intoccabile il centravanti croato con Allegri, tanto da aver rinnovato fino al 2021 il suo matrimonio con la Juventus, ma col cambio di guida tecnica gli scenari potrebbero mutare. I bianconeri rischiano infatti di dover fronteggiare un discreto affollamento alla ripresa dei lavori a luglio, considerando il possibile ritorno dal prestito al Chelsea di Higuain (il cui futuro è legato a quello di Sarri) e le voci su Icardi. Nel frattempo, dalla Germania rimbalzano le indiscrezioni su un interesse del Borussia Dortmund per Mandzukic e lo stesso ad dei gialloneri Watzke ha risposto in maniera sibillina alle domande sempre più insistenti: "Per ora è un giocatore della Juve, ma nel calcio mai dire mai". Sarri o non Sarri, la Juve è destinata a cambiare: Cancelo e Mandzukic potrebbero essere i primi a fare le valigie.