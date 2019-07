Per ora, la Juve ha sistemato il centrocampo e la difesa. O almeno sono questi i reparti che hanno visto il club bianconero impegnato in prima linea, tra affari fatti e altri in dirittura d'arrivo o solo in attesa dell'annuncio: Rabiot e Ramsey, De Ligt e Demiral ma anche Pellegrini e Buffon. Non è finita qui nemmeno per quel che riguarda difesa e centrocampo, il lavoro di Paratici e Nedved ora dovrà concentrarsi anche o soprattuto in uscita per poi sbloccare nuovamente il mercato in entrata. Che potrebbe riservare anche un colpo al top. E che porterà anche a cambiamenti in attacco, dove ora c'è solo grande intasamento: andrà snellito il pacchetto delle punte, ma nel frattempo si inseguono anche qui giocatori importanti, Icardi e Chiesa sono obiettivi dichiarati e per i quali la Juve continua a lavorare più o meno sottotraccia.



BISOGNA VENDERE – Servono però almeno due cessioni, inevitabilmente eccellenti. Il nodo più delicato è sempre quello legato a Gonzalo Higuain: la Roma insiste e lui continua a rifiutarla, nonostante la pressione della Juve che avrebbe accettato le condizioni dei giallorossi. Sullo sfondo resta l'ipotesi di un rinnovo “tattico”, per agevolarne appunto la cessione, si attendono proposte dall'estero e solo come estrema alternativa il Pipita potrebbe restare. Sulla via d'uscita anche Mario Mandzukic, il suo entourage è al lavoro per trovare la soluzione migliore, il rinnovo firmato in primavera non dovrebbe cambiare il fatto che per lui il tempo della Juve sia ormai finito. In costante divenire la posizione di Paulo Dybala, tra la pazza idea dello scambio con Icardi che resta in vita e una valutazione che fin qui ha spaventato tutte le pretendenti internazionali. Occhio anche a Moise Kean, il rinnovo è sul piatto da tempo, un'offerta irrinunciabile verrebbe però ascoltata e di questo si è parlato a lungo in queste intense settimane con Mino Raiola. Senza dimenticare quel Douglas Costa ripescato da Maurizio Sarri e che comunque ha chiesto alla Juve di restare. Solo Cristiano Ronaldo, insomma, è incedibile per davvero, pure Federico Bernardeschi è uno piuttosto certo del posto. La Juve pensa di rinnovare anche l'attacco, in base a chi partirà si capirà chi potrà arrivare: Icardi e Chiesa aspettano e sperano.