Il Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni del difensore della Juventus Giorgio Chiellini sul suo futuro in Nazionale: "Sono combattuto, non sono più un giovincello. So che ogni decisione che prenderò avrà dei pro e dei contro. Probabilmente il ct nel mio ruolo vorrà anche puntare sui tanti ragazzi bravi che ci sono, affronterò il discorso anche con lui. Lo farò con grande serenità e grande equilibrio".