, difensore della, espulso ieri nel finale di gara contro il Bologna, dopo essere entrato in campo da pochi minuti, posta una foto su Twitter: ""Non c'è tempo per le scuse, non c'è tempo per lamentarsi! Concentrati sulle cose che puoi controllare, il tuo comportamento e dedizione. Orgoglioso dei miei compagni di squadra ieri sera. Non mollare mai! Forza Juve".