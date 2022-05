L'addio di Giorgio Chiellini è stato come un colpo al cuore. Per la Juve e per i suoi tifosi. La società però ha già voltato pagina a caccia del sostituto, che Cherubini ha provato a individuare anche nel blitz di ieri a Londra (piace Gabriel dell'Arsenal, QUI tutti i dettagli).: prolungamento di due stagione alle stesse cifre, con l'obiettivo di abbassare le quote ammortamento a bilancio. Ad accelerare la trattativa potrebbe essere una clausola rescissoria più bassa rispetto ai 125 milioni di quella attuale che si è già attivata.- Rinnovo però non vuol dire conferma al 100%. De Ligt è un classe '99 di livello internazionale che piace a diversi top club europei., ma con un difensore da prendere sul mercato in vista degli addii di Rudiger e Christensen;. L'olandese a Torino sta bene, ora non ha in testa di andare via ma non esclude un futuro lontano dall'Italia (e la richiesta di una clausola più bassa può essere un indizio). La Juve aspetta una risposta da De Ligt che valuta il rinnovo, ma occhio alle attenzioni dalla Premier League.