L'attaccante dellaPauloha trovato il modo di far parlare di sé anche mentre è in vacanza: la Joya ha infatti pubblicato la foto del suo nuovo look, che ha subito fatto il giro della rete scatenando la reazione del popolo del web. L'argentino si è mostrato con un nuovo taglio di capelli, ma soprattutto con un nuovo colore: ecco la nuova capigliatura bionda che sta facendo scalpore in rete. Ecco la foto: