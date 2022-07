Paul Pogba e Angel Di Maria saranno giocatori della Juventus entro il termine della settimana, l'attesa è finita. E' tutto pronto per l'arrivo dei primi due rinforzi dei bianconeri per la prossima stagione, il centrocampista francese e l'ala argentina stanno terminando le vacanze nei prossimi giorni arriveranno, rispettivamente da Miami e Ibiza: lo sbarco a Torino è previsto entro il weekend, per dare il via all'iter delle visite mediche e procedere alla firma dei contratti.



I DETTAGLI - Il ritorno di Pogba, o Pogback come entrato ormai nel gergo collettivo, era ormai una questione definita da tempo. L'accordo con Rafaela Pimenta, avvocatessa che ha raccolto l'eredità del compianto Mino Raiola nella gestione del Polpo, era blindato: triennale con opzione per il quarto anno da 10 milioni di euro complessivi a stagione (8 fissi più 2 di bonus). Più tortuoso il percorso per l'arrivo di Di Maria, una lunga trattativa con il Barcellona sullo sfondo: la quadra con il Fideo è stata trovata sulla base di un contratto annuale con opzione per un'altra stagione, da 6-7 milioni di euro più bonus, proprio oggi sono stati perfezionati gli ultimi dettagli burocratici ed è stata ultimata la stesura dei documenti. Il countdown sta per concludersi: la Juve è pronta ad accogliere Pogba e Di Maria.