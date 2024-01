Juve, Huijsen alla Roma: ora è UFFICIALE

Ora è ufficiale, Dean Huijsen è un nuovo giocatore della Roma. Come si apprende dal sito della Lega Serie A, il club giallorosso ha depositato il contratto del difensore classe 2005, che arriva a titolo temporaneo dalla Juventus.



I DETTAGLI - Juve e Roma hanno chiuso l'operazione sulla base di un prestito oneroso 'variabile': 650mila euro la quota fissata inizialmente, che può scendere tuttavia a 400mila euro qualora Hujsen giocasse almeno 10 partite con i capitolini. Parallelamente a questo affare, in bianconero arriverà il classe 2004 della Primavera giallorossa Luigi Cherubini: la Roma si riserva il 50% sulla futura rivendita del giovane centrocampista.

RINFORZO PER MOU - Arriva quindi il primo rinforzo atteso da José Mourinho per rinforzare un reparto in emergenza, tra lunghe assenze (Smalling e Kumbulla) e la partenza di Evan N'Dicka per la Coppa d'Africa. Proprio il tecnico portoghese ha parlato così di Huijsen in conferenza stampa, alla vigilia della partita con l'Atalanta: "Tutti sappiamo chi è, un ragazzo di 18 anni che ha 10 minuti di Serie A, ma che è uno dei prospettivi di maggiore qualità nel calcio europeo. Sarà un grandissimo calciatore. Nella nostra situazione, che è difficile a tutti i livelli perchè non abbiamo giocatori e le limitazioni Uefa. Huisjen non è giocatore nostro, ma della Juventus".