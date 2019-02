La Juventus non molla Nicolò Zaniolo e, come riporta Ilbianconero.com, ci sono due indizi che confermano come il futuro del talento ex Inter e Fiorentina possa essere a Torino: il rinnovo da 1,5 milioni di euro con la Roma è slittato al termine della stagione e la madre ha recentemente dichiarato che Zaniolo da piccolo era tifoso della Juve. Intanto Monchi cerca di blindare il talentino per il quale la Juve è pronta a mettere sul piatto fino a 40 milioni di euro.