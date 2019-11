4 - La Juventus si è vista fischiare quattro rigori contro in questa Serie A: l'ultimo campionato (intero) in cui i bianconeri ne hanno concessi di più è stato il 2014/15 (cinque). Fallosi. #AtalantaJuve — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 23, 2019

L'ha sbagliato un calcio di rigore nel primo tempo della partita contro la, con Musa Barrow che ha colpito la traversa a Wojciech Szczesny battuto. Come riporta Opta, i bianconeri si sono visti fischiare. L'ultimo campionato per intero in cui la Juventus ne ha concessi di più è stato il 2014/15, con 5.