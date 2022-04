è intervenuto a Inter TV prima della partita con la: "Questa sfida è decisiva perché c'è una squadra importante che gioca contro un'altra squadra importante ed entrambe vogliono vincere. Chi dà tutto e chi sarà un pochino più fortunato può vincere la partita, ma non si parla di scudetto o altro".- "Sono già passati sette anni dal mio confronto con Chiellini? Sono passati in fretta. Conosciamo la Juve e la Juve conosce l'Inter: penso che non ci siano sorprese, ma due squadre che vogliono vincere le partite. La Juve ha il vantaggio di giocare in casa con i suoi tifosi, ma noi dobbiamo pensare a noi e ognuno di noi deve dare tutto per un grande risultato".- "Cosa ci siamo detti? Nulla di particolare. Stiamo parlando tutti in squadra, ci sono momenti in cui qualcuno parla maggiormente con un altro, ci siamo parlati e ci siamo detti quello che dobbiamo fare oggi in campo ma dipende da tutti noi".- A Dazn, poi, Dzeko ha aggiunto sulla compatibilità con Lautaro: "E' difficile parlare, una volta siamo fenomeni e un'altra volta non possiamo giocare insieme. Ma siamo grandi giocatori, possiamo giocare insieme: durante la stagione ci sono momenti di difficoltà e a me preoccupano di più i pochi punti conquistati nelle ultime sette gare. Alla fine bisogna vincere le partite, chi fa gol è meno importante. Dobbiamo fare bene come squadra, speriamo alla fine arrivi il risultato".