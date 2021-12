I gol su punizione, questi sconosciuti in casa Juventus. I bianconeri hanno fatto un anno senza reti da calcio da fermo (rigori esclusi, ovviamente).. E in un certo senso, protagonista di questo trend negativo è anche il portoghese: finché era a Torino ha monopolizzato i tiri fa fermo al limite dell'area, segnandone uno solo su 72 tiri. E prima di fare centro ha fallito 42 tentativi.- Non c'erano Pjanic e Dybala che tenevano, quando c'era un calcio da fermo il pallone aspettava sempre - e solo - il piede di CR7.: "Chi calcerà le punizioni? Ronaldo è più bravo da lontano, quelle da destra le calcerà Dybala che è mancino, poi vediamo se arriverà chi le calcia di destro". Probabilmente Max si riferiva al possibile ritorno di Pjanic, poi mai concretizzato.- Anche senza Cristiano però il risultato non cambia, in questa stagione la Juve non ha segnato su punizione diretta senza sfruttare così un'eventuale occasione di vantaggio. Niente, per i bianconeri diventa nulla. Quasi un handicap. Meglio non averle.. Così Allegri per ora ci ha rinunciato, provando qualche schema su palla indiretta per buttarla dentro. Aspettando qualcuno che nel nuovo anno sblocchi la maledizione delle punizioni.