, centrocampista della, ha parlato del momento bianconero nel corso di una diretta Twitch sul canale ufficiale bianconero: "Quando giochiamo la sera tardi abbiamo sempre adrenalina, quindi andiamo sempre a letto tardi. Vincere contro di loro aè ancora più bello, abbiamo fatto una bella partita, potevamo chiuderla prima. Vittoria importante per tutto, atteggiamento perfetto.""Ho sentito tanto affetto in questi giorni, per la nascita di mio figlio e quindi voglio ringraziarli apertamente. C'è un altro bambino nella famiglia juventina. Spero abbia la voglia di vedere quello che ha fatto il papà, mi auguro sia uno sportivo e abbia voglia di vedere la Juve. Sarà difficile raccontarli le emozioni, speriamo possano esserci altre partite come quelle di ieri. Tutta la famiglia è tifosa"."Quella di ieri è stata una delle partite migliori di quest'anno, sono riuscito a trovare subito la posizione, quando entri in fiducia e fai tante partite di seguito alla fine rendi meglio, la continuità è il segreto"."Ci troviamo bene, ieri si è vista una squadra che era lì con l'atteggiamento giusto, chiunque avrebbe giocato avrebbe fatto bene. Siamo tutti sulla stessa barca, sappiamo le difficoltà generali ma noi rispondiamo bene sul campo e quello è ciò che conta, anche chi è entrato ha fatto bene"."Quando sono andato via dal Milan è stata una bella botta per me, ero molto giovane e avevo già fatto alcune partite. Poi sono andato a Sassuolo e lì ho conosciuto una famiglia fantastica con De Zerbi allenatore che mi ha esaltato soprattutto come uomo. Ma a volte quando fai un passo indietro poi fai un passo dopo come dice mio papà"."A loro due ho parlato perché non è facile gestire tutte le cose in una squadra come la Juve. Il percorso che stanno facendo è molto corretto, abbiamo una società, una squadra e un mister che li protegge. Li ho detto di essere spensierati, di non perdere l'entusiasmo che hanno, poi impareranno a gestire tante cose. L'esperienza ti dà determinate cose ma stanno facendo già passi da giganti"."La scivolata così mi esalta durante la partita, l'ho sempre avuto. In una partita come quella con l'Inter caricarsi è la cosa più semplice. Importante è avere questo atteggiamento sempre in campionato sennò poi lasci punti per strada".- "Gattone" deve imparare a gestire la grinta, a volte esagera e glielo diciamo in spogliatoio. Anche lui capirà ma ieri ha fatto una grande partita, anche a Friburgo, se lo merita perché va sempre al massimo anche in allenamento".- "Mi piaceva come foto, sono cose che succedono in campo. Lautaro è un grande, c'è il rispetto sul campo e sono cose che si dicono sul prato verde"."Del Piero è il simbolo della Juve, ma anche Pavel (Nedved) e Buffon. Poi nel mio ruolo Pirlo ma anche Pessotto è un grande, lo sto conoscendo ora e mi sta insegnando tutti i trucchi perché si veste in giacca e cravatta e lo stuzzico quando non si mette la cravatta. Senza dimenticare Chiellini e Bonucci"."Rimarrà nella vita un'emozione così, l'anno prima c'era stato il covid quindi per la gente è stato ancora più bello festeggiare. Oltre qualsiasi aspettativa. Se fosse successo l'anno prima non sarei andato. Ci vuole anche la fortuna nella vita e poi bisogna essere pronti per farsi trovare pronti"."Ci sono rimasto male, è chiaro che vivo la nazionale come qualsiasi ragazzo, mi rende triste ma posso solo dimostrare sul campo cosa posso dare e riconquistarmela"."Si manca, quest'anno ho un ruolo più di equilibrio ma è qualcosa che devo cercare di fare, spero di riuscirci nelle prossime partite"."Perin, ha sempre la battuta pronta, è un ragazzo vivace, abbiamo un bel rapporto ma in generale abbiamo uno spogliatoio equilibrato"."Molto positivo, i giovani portano entusiasmo perchè hanno la spensieratezza. La Juve con la Next Gen hanno fatto una grande cosa, mando un abbraccio a Stramaccioni che si è rotto il crociato, gli voglio bene. Già da ragazzino devi pensare al risultato perché poi è quello che conta e già abituarsi in Serie C ti forma"."L'ho sempre sognato, l'ho sempre detta al mio procuratore che un giorno dovevamo andare alla Juve e alla fine ci sono andato. Anche per la mia famiglia è un'emozione forte perché sono quelle cose che ti toccano. Chiunque abbia la mia maglia cercherò di firmarla". CHI SI VESTE MEGLIO - "Sempre Perin, poi dipende a che tipo di stile ti piace. Con lui parlo tanto di eleganza"."Pensavo solo al Milan chiaramente, era una partita speciale per quello che rappresentava la Juve. La partita è finita 1-0 con gol mio, l'unica che non era felice era mia nonna che mi disse che la partita doveva finire 1-1 per il gol di Pjanic regolare"."Il 27 mi piaceva, poi quando si è liberato il 5 che ho anche in nazionale l'ho voluto prendere, ci ho vinto l'europeo quindi mi porta bene"."Nasco mezzala perché mi piace andare più avanti ma con il mister ho quasi sempre giocato davanti alla difesa. Pjanic però segnava di più e devo migliorare in quello, ce l'ho nelle caratteristiche"."Spero di no, perché mi piace concludere e giocare più avanti, poi giocherei anche in porta ma non voglio perdere la mia caratteristica dell'ultimo passaggio"."Abbiamo l'obiettivo di vincere due coppe, poi il sogno che hanno tutti gli juventini è di vincere la Champions League"."Avversario tosto, l'ho visti anche con l'Arsenal, è un squadra preparata con molti giovani ma noi siamo la Juve. Anche per loro non sarà semplice"."Quello nel derby, all'85esimo, era il primo derby per me.""I celestini, sono dei ragazzi che giocavano a calcio in strada, lo guardavo con mio fratello, era il mio preferito"."Mi è sempre piaciuto la figura dell'investigatore privato, però ho sempre sperato di diventare calciatore e grazie a dio ce l'ho fatta"."Di Maria non c'entra niente con noi, fa un altro sport. Angel è l'esempio del campione, è un fenomeno, ha vinto tutto e si è presentato da noi come la persona più umile. Questo è il segreto tra il campione e uno che fa il fenomeno, al di là delle qualità tecniche"."Nello spogliatoio ci dà una mano enorme, è veramente una brava persona, all'interno fa la differenza. Sa cosa vuol dire essere alla Juve e alla fine i risultati si vedono, è un esempio da seguire".