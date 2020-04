L'ex dg della Juve Luciano Moggi pubblica su Twitter due intercettazioni dell'ex arbitro Massimo De Santis e l'ex addetto agli arbitri del Milan Meani: "Hai visto sono stato capace di far fare il silenzio stampa alla Juve, non c’era mai riuscito nessuno nella storia del Calcio", dice l'ex arbitro. La risposta di Meani: "Sei un amico, lo dirò al capo". Poi ancora, Meani chiama De Santis: ​"Ti telefono per dirti che abbiamo tre giocatori diffidati, Rui Costa, Nesta e Seedorf, non li ammonire perchè domenica giochiamo a Milano contro la Juve".