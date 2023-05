Venti minuti di felicità. Sono quelli che ha vissuto Paul Pogba prima di tornare nel tunnel: titolare contro la Cremonese, al 22' viene sostituito per una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra.- Considerando l'addio di Paredes che non verrà riscattato dal Psg e il contratto in scadenza di Rabiot col quale c'è distanza per il rinnovo - e il Manchester United è pronto a farsi avanti - i bianconeri stanno iniziando a pianificare i piani per rinforzarsi lì in mezzo.. La valutazione del classe '98 si aggira intorno ai 35/40 milioni di euro, che la Juve potrebbe provare ad abbassare inserendo qualche contropartita. Occhio alla concorrenza del Liverpool interessato al giocatore.- Tra gli estimatori di Koopmeiners c'è quel Cristiano Giuntoli che sta provando a liberarsi dal Napoli per diventare il nuovo direttore sportivo della Juve. E a Torino lo aspettano, vogliono mettergli in mano il mercato sperando in nuovi colpi alla Kvaratskhelia.e sfidò il Napoli in Europa League: un pallino che va avanti da tre anni, che si porterà dietro anche a Torino.- A Napoli però non intendono sfilare gli occhi da Koopmeiners. Ci proveranno, con o senza Giuntoli. E sono pronti a sfidare la Juve per prenderlo., che nei giorni scorsi si è incontrato con Spalletti per pianificare il futuro. Tra i giocatori sui quali si sono confrontati potrebbe esserci stato anche Koopmeiners, l'olandese dell'Atalanta al centro di una sfida di mercato.