Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Chievo: "È stato un inizio molto difficile, abbiamo cominciato l'anno con due partite subito decisive. Dobbiamo stare attenti, ma siamo consapevoli che non sarà facile. Spinazzola via per Darmian? Ritengo che noi abbiamo una rosa all'altezza, ci teniamo stretti tutti i nostri giocatori e non vedo alcun cambiamento in atto".