La Juventus aspetta e continua ad avere in Memphis Depay il primo obiettivo per l'attacco. L'attaccante olandese sposerebbe il progetto bianconero, ma prima dovrà liberarsi a parametro zero dal Barcellona. La Juventus, infatti, non ha budget per acquistarlo, ma il risparmio sull'ingaggio dell'ex-Manchester United può agevolare i cataleni nel dare il via libera finale.