, dopo due anni di ricreazione milanese rossonerazzurra. E il “quasi” si riferisce proprio all’acquisto del centrocampista della Roma che nel frattempo, per non perdere le buone abitudini, ieri è tornato a segnare in Portogallo nella prima amichevole della stagione, come aveva fatto con il gol del successo nella finale di Conference League a Tirana contro il Psv Eindhoven. Con il ritorno del campione del mondo francesee l’arrivo del campione del Sudamerica, l’argentino, la squadra bianconera, malgrado le partenze di Paulo Dybala, Federico Bernardeschi e capitan Giorgio Chiellini è già sulla buona strada per tornare competitiva., perché ci sono almeno tre motivi per considerare determinante l’acquisto del centrocampista giallorosso.Il primo è legato alla sua, perché Nicolò Zaniolo ha appena compiuto 23 anni ed è all’inizio della carriera. Il secondo è legato al fatto che, come esterno, come centrocampista centrale e persino come attaccante arretrato, facendo valere in ogni caso la sua potenza e la sua precisione quando calcia in porta. Il terzo motivo, non meno importante degli altri due, è legato al fatto che, per cui non dovrebbe sottoporsi a viaggi oltreoceano per raggiungere la Nazionale e al contrario potrebbe continuare a crescere nella squadra azzurra per il bene di Mancini e dello stesso Allegri., visto che si è dovuto spesso fermare per infortuni muscolari, ma se la Juventus ha deciso di acquistarlo sicuramente si è già cautelata. E al resto, cioè alla siache ha fatato discutere a Roma, provvederanno Allegri e la società bianconera, storicamente attenta ai comportamenti dei propri tesserati., perché le sue accelerazioni partendo dalla fascia o dal centro sarebbero un’arma in più da affiancare al ritrovato Pogba, per dare sostanza e personalità a un centrocampo apparso troppo anonimo nella scorsa stagione. Senza dimenticare che nel reparto offensivo ci sarà un altro acquisto importante di cui si parla poco e cioè il recupero a tempo pieno diche al fianco di Zaniolo potrebbe comporre un tandem utilissimo anche per la Nazionale.A questo punto, quindi, non rimane che attendere gli sviluppi della trattativa, con la giusta cautela ma anche con altrettanto ottimismo, pensando anche ai tanti trasferimenti del passato dalla Roma alla Juventus, Nel passato prossimo ricordiamo il portieree il centrocampista, in quello remoto, per parlare soltanto dei più grandi, anche se Zaniolo dal punto di vista mediatico oggi li batte tutti,, appartenuto ai campioni del mondo Totti e De Rossi. Ma oggi, come si sa, le bandiere non esistono più, anche se Zaniolo è il primo a sapere che se tornasse a Roma con la maglia della Juventus lo accoglierebbero con i fischi.