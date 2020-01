Marko Pjaca sembrava essere ad un passo dal Cagliari, ma tutto è poi saltato. Meglio tardi che mai, la Sampdoria ha tentato l'affondo. La Juventus, dal canto suo, spera che il giocatore si ritrovi, dopo i troppi infortuni, ma come riporta Il Corriere dello Sport c'è ancora un nodo da sciogliere tra i genovesi e Pjaca: l'ingaggio. Sono troppi i 2 milioni di euro che percepisce, così i due club dovranno lavorare per trovare la formula migliore affinché Pjaca non perda anche i prossimi sei mesi di stagione.