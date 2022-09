Secondo il Corriere dello Sport, per il futuro di Adrian Rabiot c'è anche l'ipotesi abbastanza clamorosa di un rinnovo con la Juventus, chiaramente con la condizione che il 27enne francese si abbassi in modo sostanzioso l'ingaggio del contratto in essere (in scadenza il 30 giugno del 2023), da 7,5 milioni a stagione.