è ripartita per un finale di stagione rovente, due mesi di calcio come mai prima d'ora per permettere al campo di dare i verdetti. E quale modo migliore di accompagnare questo rush finale se non con un gioco a premi?che vi permette di vincere con le vostre intuizioni: basterà indovinare i pronostici sulle 6 partite selezionate ogni turno da Super6 per aggiudicarsi il montepremi. Scopriamo quindi tre dei 6 match selezionati per il 36esimo turno.Quelle disono state due parabole incredibilmente simili in questa stagione per la Juventus. Entrambi arrivati in estate a parametro zero, entrambi incredibilmentecon l'approccio sia al calcio italiano, sia alle metodologie di. Per entrambi a gennaio si è parlato di operazioni fallimentari e di un possibile addio, maIl centrocampista francese ex-PSG ha messo presto da parte le polemiche sul suo rientro ritardato in Italia e si è infatti inserito appieno e da protagonista nella Juventus che viaggia serena verso la conquista del nono scudetto consecutivo.mai incisivo in tutte le occasioni in cui Sarri, dal 1' o a gara in corso, ha scelto di puntare su di lui. Quella di domaniper tenersi la Juve. Per la società bianconero è infatti considerato fra i cedibili di fronte ad un'offerta vantaggiosa. Le sirene della Premier non hanno mai smesso di suonare e non è escluso che alla fine la Juve scelga di venderlo.- Poteva essere una sfida salvezza e invece non sarà così. Il campionato disi potrà concludere senza patemi d'animo con una bella e sana rincorsa ad un piazzamento quanto più alto possibile in classifica per premi e bonus fondamentali anche sul mercato. Cagliari-Udinese è però ancheper rendimento, stanno vivendo un finale di stagione incredibile e hanno attirato su di loro gli occhi di diversi club, dall'Inter al Milan in Italia e di numerosi club esteri.È invece fortemente decisiva per la corsa salvezza Bologna-Lecce. I salentini, terz'ultimi provano a rimanere aggrappati alla corsa per non retrocedere e lo faranno con il coltello fra i denti e la forza della disperazione.chiamato al riscatto dopo le ultime opache prestazioni. Spettatore eccellente? La Juventus che su Orsolini vanta ancora un gentlement agreement per riacquistarlo.