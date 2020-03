Maurizio Sarri ha presentato così Juventus-Inter ai microfoni della televisione ufficiale bianconera:Partita difficile ma speriamo anche bella da giocare. La partita sarà difficile tatticamente visto il modo di giocare dei nostri avversari. Per noi potrebbe essere una problematica l’ampiezza dell’Inter, ma tutte e due le squadre hanno delle caratteristiche con cui poter mettere in difficoltà gli avversari.perché tenere lontano dall'area i loro attaccanti sarà importante".- "Ci sono stati periodi diversi, i primi giorni difficili dopo la partita di Champions. Poi ci siamo potuti preparare per questa partita dopo una programmazione un po' confusionaria in precedenza. In questo momento stiamo recuperando tanti giocatori e questa è una grande fortuna.".- "Cristiano è un giocatore che si esalta in numerose gare. Mille partite? E' in attività, molto in attività. E' un grande traguardo ma lui si deve porre subito nuovi obiettivi: è uno spunto per i compagni per fargli un regalo".