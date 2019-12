Riparte con la capolista il programma della quattordicesima giornata: alle 12.30, infatti, la Juve ospita il Sassuolo allo Stadium. Reduci da quattro vittorie consecutive nelle ultime cinque uscite in campionato e dall'1-0 sull'Atletico Madrid in Champions, i bianconeri cercano il momentaneo +4 sull'Inter, impegnata alle 15 contro la Spal. Sarri ritrova Ronaldo, assente nella trasferta di Bergamo. Il Sassuolo, dal canto suo, arriva dalla sconfitta interna contro la Lazio. De Zerbi non recupera Consigli: al suo posto gioca il 2001 Turati.



PRECEDENTI E STATISTICHE - Juve ancora imbattuta in quest'inizio di stagione: 15 vittorie e 3 pareggi il totale. I bianconeri, tuttavia, vincono spesso di misura: tre delle ultime cinque gare sono terminate 1-0 e solo tre sfide su 18 hanno visto più di un gol di scarto. Stadium fortino di guerra: 9 vittorie su 9 nel 2019/2020 e sei vittorie su sei nei precedenti contro il Sassuolo a Torino. La squadra di De Zerbi, però, ha segnato ben 22 gol, uno solo in meno rispetto a Ronaldo e compagni.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Juventus: Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo.



Sassuolo: Turati; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Traorè, Boga; Caputo