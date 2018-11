Hans Hateboer, laterale dell'Atalanta, parla a La Gazzetta dello Sport in vista del match contro il Bologna in programma domenica. L'olandese fa anche il punto sulla sua nazionale e sui migliori talenti d'Europa nella sua posizione: ​“Noi siamo più avanti. Koeman ha puntato sulla nuova generazione. Siamo un gruppo giovane, con il quale voglio disputare Europeo e Mondiale. I talenti migliori? De Ligt e De Jong dell’Ajax, Bergwijn del Psv. Miglior terzino? Carvajal a destra, Marcelo a sinistra. In Italia dico Cancelo, più che un terzino una vera ala”.​