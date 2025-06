Getty Images

Juve, senti l'agente di Gyokeres: "Clausola d'uscita? Era una promessa dello Sporting, ho le prove"

Paolo D'Angelo

33 minuti fa



Prosegue la telenovela Gyokeres-Sporting, con l'agente dell'attaccante che esce allo scoperto sulla clausola d'uscita del bomber svedese.



Ricordiamo che due giorni fa il Presidente dello Sporting, Frederico Varandas, aveva dichiarato di non aver ancora concordato alcun prezzo per la cessione dell'attaccante svedese. Lo stesso Gyokeres, poi, aveva reagito con un post sui social media: "Si parla molto in questo momento, perlopiù si tratta di falsità. Parlerò al momento opportuno".



Adesso è arrivata la versione dell'agente del giocatore, Hasan Cetinkaya, che parlando al quotidiano svedese Aftonbladet, ha rivelato di "Avere le prove" del presunto accordo stipulato con i Lions all'inizio della stagione 2024/25: "Abbiamo la prova scritta che lo Sporting gli ha promesso (a Gyokeres, ndr) che lo avrebbe lasciato andare per 60+10 milioni di euro".