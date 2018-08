A partire da mercoledì prossimo Massimiliano Allegri potrà allenare la Juventus finalmente al completo nel nuovo centro tecnico della Continassa dove la scorsa settimana si sono allenati i reduci dal Mondiale Higuain (poi andato al Milan), Ronaldo, Dybala, Bentancur, Douglas Costa e Cuadrado. Dopo i due giorni di pausa concessi da Allegri i bianconeri torneranno a correre tutti assieme compresi anche Mario Mandzukic e Blaise Matuidi che sono ancora in vacanza dopo essersi sfidati in finale di Coppa del Mondo. Non rientrerà a Torino Marko Pjaca che martedì firmerà con la Fiorentina.